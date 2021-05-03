Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 62 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 62 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Urla ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Ekipler, 62 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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