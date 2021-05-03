Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki teknede, bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen teknedeki 2 şüpheli gözaltına alındı.