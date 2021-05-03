Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı. Yasa dışı geçişi organize eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki teknede, bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen teknedeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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