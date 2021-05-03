Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.
Aydın Acar'ın kullandığı otomobil, Aşağı Çavundur Mahallesi Yukarı Çavundur Grup Yolu üzerindeki TOKİ konutları mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, sürücü Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Emine Gümüş ve Güllü Karakuş ise ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın, Acar'ın evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta meydana geldiği öğrenilirken, Acar'a ait olduğu belirtilen köpeğin, cesedin ve aracın yanından ayrılmadığı görüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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