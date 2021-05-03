HSK Genel Kurulu kararıyla COVID-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelendi. Acil işler için yargısal faaliyetlerin devam ettiği adliyelerde, salgın nedeniyle önlemler alındı.

Adliyelerde, duruşma salonları, kalem odaları ile icra daireleri, 4 metrekareye bir personel, vatandaşların bulunacakları alanlarda ise 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde hizmet veriyor.

Merkezi havalandırma sistemleri yerine ortam havalandırmasının yapıldığı adliyelerde, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ve Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi yaygın kullanılıyor.

Adalet Bakanı Gül, adliyelerdeki tedbirleri inceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Adliyesinde personelle bir araya geldi.

29 Nisan'da başlayan tam kapanma nedeniyle adliyelerdeki esnek çalışma uygulamasını gözlemleyen Gül, personelden dönüşümlü çalışmaları hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adliyede kesintisiz adalet hizmetlerini sürdüren arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Onların şahsında özveriyle çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.