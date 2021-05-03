Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da koronavirüs partisi düzenleyen otel kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da havuz başında maskesiz ve mesafesiz parti yapılan bir otelin Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde toplanan yüzlerce kişi, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenledi.
Tedbirlere uymayan yüzlerce kişinin müzik eşliğinde eğlendiği anlar kameraya yansıdı.
Sorgun bölgesindeki 5 yıldızlı otelde inceleme yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri otele maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için idari yaptırım uyguladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya Valiliği ise otele daha ağır bir ceza verdi.
Vali Ersin Yazıcı, otelin Güvenli Turizm Sertifikası'nın iptal edildiğini belirterek, faaliyetine son verildiğini belirtti.
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