Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 16:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Koronavirüse yakalanan çift 2 saat arayla hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedavisi gören 77 yaşındaki Mecidiye ve 81 yaşındaki Mehmet Çelik çifti, 2 saat arayla yaşamını yitirdi.
Ereğli Murtaza Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çelik ile eşi Mecidiye Çelik, 11 gün önce koronavirüse yakalandı.
Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çelik çifti, sağlık durumlarının ağırlaşmasının ardından 7 gün önce yoğun bakıma sevk edildi. Mecidiye Çelik, dün saat 13.00, eşi Mehmet Çelik ise saat 15.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Çelik çifti, bugün öğle namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
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