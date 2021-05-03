Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Hasan Çalık, daha önce bitkin halde fark ettiği sokak köpeğini besledi. 'Yorgun' adı verilen köpek, açık alanda cuma namazı kılan Çalık'ın yanına geldi, patilerini omzuna koydu.

O anları, çevredekiler de cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

“Ona yaptığım iyiliği unutmuyor”

Sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirten Hasan Çalık, "Karnını doyurmuştum. Bazen de ona yiyecek veriyorum. Her gördüğünde beni takip ediyor. Sadakat ve vefa işte; ona yaptığım iyiliği unutmuyor" dedi.

