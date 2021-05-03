Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu DEAŞ zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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