Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 3 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, hayvanseverler tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Köylüler 'Yaren'in gelişini sevinçle karşıladı

Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan "Yaren", geçtiğimiz aylarda yeniden gelerek meraklı bekleyişi sonlandırdı.

Yaren Leylek'in 10'ncu kez gelişi, köylüler ve hayvanseverler tarafından sevinçle karşılandı.

Adem Amca ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapılmış, belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü almaya hak kazanmıştı.