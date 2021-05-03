Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da çiftlik yangını: 200 ton saman zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan hayvan çiftliğindeki yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.
Yamalak Mahallesi'nde Ali Dönmez'e ait hayvan çiftliğinde samanların toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Kuyucak Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.
Alevlerin samanların tamamını sarması ve yoğun duman dolayısıyla ekipler, yangını güçlükle kontrol altına alabildi.
Soğutma çalışmaları süren yangında yaklaşık 200 ton saman zarar gördü.
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