Ramazanın ayı; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş.

Bu kutlu ayın son 10 gününde inananlar, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in sünneti olan "itikafa" çekiliyor.

İtikaf, 5 vakit namaz kılınan bir cami ya da mescit hükmündeki bir yapıda, ibadet niyetiyle bir süre durulması anlamına geliyor.



Bu ibadetin gerçekleşmesi için ise bir takım şartların uygunluğuna bakılıyor.

"Öncelikle akıl sağlığının yerinde olması lazım"

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, "Öncelikle akıl sağlığının yerinde olması lazım. Ergenlik çağına ulaşmış olması lazım. Cünüplük hallerinden temizlenmiş olması lazım. İbadet niyetiyle bulunmuş olması lazım" dedi.



Normal dönemlerde erkekler itikaf için mescit ya da camileri tercih edebiliyordu. Kadınlar ise itikaflarını kendi evlerinde mescit olarak tayin ettikleri alanda gerçekleştiriyordu. Ancak koronavirüs toplu ibadetleri de etkiledi.

"Erkekler de kadınlar gibi evlerinde bir oda da itikafa girebilirler"



Alınan tedbirler kapsamında itikafa yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

"Salgın ve benzeri mücbir sebepler yani zorunlu haller olması durumunda Müslüman erkekler de aynen kadınlar gibi evlerinde mescid edindikleri bir yerde, bir oda da itikafa girebilirler. Bazı alimler bunu caiz görmüşlerdir."

Bu seneye mahsus olarak her camide itikafa girilemeyecek. İtikaf için, ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen camiler kullanılabilecek.

Haber: Cem Şükrü Yıldız

Kamera: Orhan Mete