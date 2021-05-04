Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amanos Dağları'nda, terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat timleri, "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Timlerin tespit ettiği bir noktada, toprağa gömülü 13 kilogram patlayıcı madde, elektrikli el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği, 30 mermi, cep telefonu, battaniye, halı, sırt çantası ve kıyafet ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere ve mühimmata el konuldu.
Etiketler: Eren Operasyonları Terör Örgütü
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