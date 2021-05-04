Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 00:55Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Seyir halindeyken yandı, kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ataşehir'de lüks bir araç seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde Bayram Ekinci hakimiyetindeki otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Araç kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olayı anlatan sürücü Bayram Ekinci, "Yaklaşık 1 kilometre önce bir motosikletli arkadaş bana ikazda bulundu. Biraz ilerleyince arabadan koku ve duman gelmeye başladı. Sağa çektim ve durdurdum. Buradaki arkadaşlar ve itfaiye yangını söndürdü" dedi.
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