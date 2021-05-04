Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi'nde Bayram Ekinci hakimiyetindeki otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Araç kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonucu lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda sürücü yara almadan kurtulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı anlatan sürücü Bayram Ekinci, "Yaklaşık 1 kilometre önce bir motosikletli arkadaş bana ikazda bulundu. Biraz ilerleyince arabadan koku ve duman gelmeye başladı. Sağa çektim ve durdurdum. Buradaki arkadaşlar ve itfaiye yangını söndürdü" dedi.