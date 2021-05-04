Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.

İtfaiye ekipleri, arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle yangın bölgesine giremiyor.

[Fotoğraf: AA]

Çok sayıda kuş ve bitki türü bulunuyor

8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.

[Fotoğraf: AA]