Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da koruma altındaki Ekşisu Sazlık Alanı'nda yangın
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da birçok kuş ve bitki türünü barındıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekşisu Sazlıkları Sulak Alan Koruma Sahası'nda yangın çıktı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yaklaşık 10 dönümlük alana yayıldı.
İtfaiye ekipleri, arazinin bataklık ve engebeli olması nedeniyle yangın bölgesine giremiyor.
[Fotoğraf: AA]
Çok sayıda kuş ve bitki türü bulunuyor
8 bin 736 hektar alana sahip Ekşisu Sazlıkları 2 çift yaşamlı, 7 memeli ve 5 sürüngen cinsi hayvanın yanı sıra 100 üzerinde kuş ile endemik türler de dahil 258 bitki çeşidini barındırıyor.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahale etmek için girişimleri sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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