Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 02:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üsküdar'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarılma anları vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Üsküdar, Harem İskelesi Caddesi'nde gerçekleşen olayda, giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar çıkamadı.
Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
Etiketler: İtfaiye
Son Haberler
- 04:12
- 03:31
- 03:51
- 02:56
- 02:44
Sıradaki Haber
İzmir'de derneğe kumar operasyonu: 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz