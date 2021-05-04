Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, incelemelerin ardından kent merkezinde Erenler, Dairecep ve Karşıyaka mahalleleri ile Salar beldesi ve Sinanpaşa ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenlendi.

5 kişi tutuklandı

Baskınlarda toplamda 27 kişi gözaltına alındı, aramalarda ise satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 kişiden 20’si hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılan 7 kişiden O.G., M.D., İ.C., M.Y. ve M.K.B., tutuklanırken, O.T. ve İ.K., ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.