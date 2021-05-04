Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "şok denetim" uygulaması kapsamında COVID-19 denetimleri sürüyor.

Kolluk kuvvetleri ile İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince yapılan ortak denetimde kişilerin "HES kodu" ve "izin belgesi" kontrol edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte gün içerisinde yapılan kontrollerde izin belgeleri olmayan 49 kişiye 4 bin 50'şer liradan 198 bin 450 lira, ehliyetsiz olarak motosiklet kullanarak arkasında yolcu taşıyan sürücüye de 13 bin 500 lira para cezası uygulandı.