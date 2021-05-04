Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narkotik köpeği 'Rexo' sayesinde 216 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Van'ın Tuşba ilçesinde, polisin bir araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yaptığı aramada 216 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdukları kamyonette arama yaptı.
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki çöp poşetlerinde 408 paket halinde 216 kilo 100 gram uyuşturucu madde bulundu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Gözaltına alınan sürücü C.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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