Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.