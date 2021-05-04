Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak bekleniyor
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde öğle saatlerine kadar sağanak yağış bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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