Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki çocuk bulundu
Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki Kerim Can Güney sağ olarak bulundu.
Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde yaşayan otizmli Kerim Can Güney iki gün önce ailesiyle birlikte ormanlık alandaki tarlalarına gitti.
Ailesi tarlada çalışırken 10 yaşındaki Kerim Can Güney gözden kayboldu.
Çocuğu bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de sevk edildi.
Burdur Altınyayla'da 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney sağ salim bulundu. https://t.co/Y7uj9xeYS9 pic.twitter.com/Pu8UhlI0xx— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2021
Ekiplerin arama çalışmaları mutlu sonla bitti
Kerem Can Güney arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Güney olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
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