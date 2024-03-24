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Türkiye
AA 24.03.2024 12:35

Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 12 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]

Suriye uyruklu Müheydi El Halaf idaresindeki cip, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde Rus uyruklu Andrei Kalmykov'un kullandığı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücü El Halaf ile cipte bulunan 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yaralılardan 7'si sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüs sürücüsü Kalmykov, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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