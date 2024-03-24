'Dur' ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarpıp kaçtı

Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.
Kaza sonrası 2 şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Esnaflardan birkaçı da kaçan 2 şüphelinin peşine düştü.
O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
"Polis kovalıyordu, ehliyetleri yokmuş"
Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, "Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var" dedi.