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Türkiye
İHA 24.03.2024 11:53

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarpıp kaçtı

İstanbul Avcılar'da, polisten kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası araçtaki iki şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay İstanbul Avcılar'da meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü polisten kaçmaya çalışırken, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza sonrası 2 şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Esnaflardan birkaçı da kaçan 2 şüphelinin peşine düştü.

O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. 

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

"Polis kovalıyordu, ehliyetleri yokmuş"

Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, "Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var" dedi. 

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