Hakkari'de toprak kayması: 1 ev boşaltıldı

Berçelan Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu Bayrı ailesinin yaşadığı 2 katlı evin bazı kısımlarında çatlak oluştu.

Evde inceleme yapan AFAD ve belediye ekipleri, evin tahliye edilmesine karar verdi.

Evini boşaltan baba Agit Bayrı, çobanlık yaparak geçimini sağladığını, evde biri engelli kardeşi olmak üzere 7 kişinin yaşadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Son günlerde meydana gelen depremler nedeniyle evde ufak çatlakların oluştuğunu, yağışlardan sonra da toprak kayması meydana geldiğini belirten Bayrı, "Ev kullanılamaz hale geldi. Evde inceleme yapan Hakkari AFAD ve belediye ekipleri evi mühürleyerek tahliye etmemi istediler. Evi boşaltarak yakınlarımın yanına yerleştim. Yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan evimin yeniden yapılması için destek bekliyorum" dedi.