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Türkiye
İHA 24.03.2024 10:04

Aydın'da ev yangını 2 kişiyi hastanelik etti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken iki kişi dumandan etkilendi.

Aydın'da ev yangını 2 kişiyi hastanelik etti

İlçedeki iki katlı apartmanın birinci katında yaşayan S.İ.'nin evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri ve dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı adam ve bakıcısı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, üst katta bulunan daire de zarar gördü.

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