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Türkiye
İHA 24.03.2024 09:37

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sirayet etmeden söndürüldü.

Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı aktarıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kocaeli Yangın İtfaiye
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