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Türkiye
İHA 24.03.2024 09:26

Kars'ta "mart" karı: 47 yol ulaşıma kapandı

Kars’ta tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars'ta "mart" karı: 47 yol ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar ve tipi çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapatırken, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti. Merkeze bağlı 2 köy, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 10, Digor’da 11, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 6, Selim’de 7 ve Susuz’da 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bahar ayında yağan ve bazı bölgelerde 2 metreyi geçen kar, ekipleri de seferber etti. İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı bulunan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, köy yollarını bir çoğunu ulaşıma açarken, bazı köy yollarında etkili olan tipi ekiplerin çalışmalarını zaman zaman aksatıyor. Ekipler aynı anda birçok noktada çalışmalarını sürdürüyor.

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