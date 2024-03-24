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Türkiye
TRT Haber 24.03.2024 07:53

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı

İstanbul Maltepe'de tanıtım broşürlerini dağıtmakla görevli AK Partililer bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda 72 yaşındaki bir görevli başından yaralandı.

Seçime günler kala İstanbul Maltepe'de çirkin bir olay yaşandı.

Broşür dağıtan AK Partili görevlilere bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

72 yaşındaki bir görevli, başından yaralandı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, darp olayına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak."

AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ise "Ramazan amcamıza, teşkilatımıza geçmiş olsun. Biz kendi yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz. Kardeşçe, huzurla yaşanacak bir Maltepe için daha çok koşacağız, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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AK Parti İstanbul Yerel Seçim 2024
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Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı
Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan partililere saldırı
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