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Türkiye
TRT Haber 24.03.2024 08:14

6 ilde "Kalkan-16" operasyonu: 173 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen "Kalkan-16" operasyonlarında, 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 173 düzensiz göçmen yakalandı.

6 ilde "Kalkan-16" operasyonu: 173 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te 'Kalkan-16' operasyonu yapıldığını duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 173 düzensiz göçmen ve 19 organizatör yakalandı.


Gözaltına alınan organizatörlerden 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Polis, yaptığı baskınlarda çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale de el koydu.

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