6 ilde "Kalkan-16" operasyonu: 173 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Muğla ve Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Gaziantep'te 'Kalkan-16' operasyonu yapıldığını duyurdu.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 173 düzensiz göçmen ve 19 organizatör yakalandı.

Muğla ve Bursa merkezli 6️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-16” operasyonlarında;

1️⃣9️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve

1️⃣7️⃣3️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen… pic.twitter.com/alZoq4DNkQ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2024

Gözaltına alınan organizatörlerden 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Polis, yaptığı baskınlarda çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale de el koydu.