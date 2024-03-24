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Türkiye
AA 24.03.2024 12:10

Doğu'da kar Batı'da bahar

Batı bölgelerinde bahar havası yaşanırken Doğu'da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor. Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'da kar Batı'da bahar

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 145 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor.

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Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür ise kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 64 köy yolunun kapandığını belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar ve tipiden dolayı 87 köy yolunun kapandığını ifade etti.

Karla mücadele ekiplerinin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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