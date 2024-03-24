Açık 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 24.03.2024 12:18

'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenleyeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanında yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" sebebiyle bazı yolların kapanacağını duyurdu.

Kapanan yollar:

Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü( iki yönlü olarak)  Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VIP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası (iki yönlü olarak), Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol (iki yönlü olarak), Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

Yeni havalimanı caddesi " ifadeleri yer aldı.

AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak

ETİKETLER
İstanbul AK Parti Yerel Seçim 2024 Recep Tayyip Erdoğan Trafik
Sıradaki Haber
Doğu'da kar Batı'da bahar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma iddiası yalanlandı
13:41
Ahşap binaların tasarım, hesap ve yapım esaslarına ilişkin yönetmelik hazırlandı
13:34
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı
13:14
Türkiye fiber altyapıda Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi
13:14
Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye "çöl tozu" geliyor
12:38
Antalya'da minibüsle cip çarpıştı: 12 yaralı
ASELSAN'ın yaka kamerası güvenlik güçlerinin üçüncü gözü
ASELSAN'ın yaka kamerası güvenlik güçlerinin üçüncü gözü
FOTO FOKUS
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 4 araca çarpıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ