Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2025 23:50

Antalya'da kaçak işletmeler yıkıldı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kemerağzı Mahallesi'nde bulunan kaçak ve kamuya ait park alanları üzerine yapıldığı öne sürülen işletmelerin yıkımı gerçekleştirildi. Alanlar, temizlik çalışmalarının ardından halkın kullanımına açılacak.

Antalya'da kaçak işletmeler yıkıldı

Aksu Belediyesi ekiplerince, Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan ve daha önce mühürlenen işletmeler için bugün yıkım işlemi başlatıldı.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yıkımın yasal sürecin tamamlanmasının ardından yapıldığını belirten belediye yetkilileri, söz konusu yapıların park alanlarını işgal ettiğini ve yıkım sonrası bu alanların yeniden kamuya açık hale getirileceğini aktardı.

İşletme sahiplerine valilik ve mahkeme kararlarını gösteren yetkililer işlemlerini tamamladı, yıkımın ardından işgal edilen alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Alanın yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Elektrik kablolarında çıkan yangın doğal gaz kutusuna sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
AB liderlerinden, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik öneriler geliştirilmesi talimatı
00:03
Şırnak'ta bazı alanlar 9 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
23:58
İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz
23:33
İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" içerikli haberlere yalanlama
23:05
Elektrik kablolarında çıkan yangın doğal gaz kutusuna sıçradı
22:57
Slovenya Başbakanı: AB, iki haftada Gazze için somut adım atmazsa biz harekete geçeceğiz
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ