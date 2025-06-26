Antalya'da kaçak işletmeler yıkıldı

Aksu Belediyesi ekiplerince, Yaşar Sobutay Bulvarı üzerinde yer alan ve daha önce mühürlenen işletmeler için bugün yıkım işlemi başlatıldı.

Polis ve çevik kuvvet ekipleri yıkım öncesi bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yıkımın yasal sürecin tamamlanmasının ardından yapıldığını belirten belediye yetkilileri, söz konusu yapıların park alanlarını işgal ettiğini ve yıkım sonrası bu alanların yeniden kamuya açık hale getirileceğini aktardı.

İşletme sahiplerine valilik ve mahkeme kararlarını gösteren yetkililer işlemlerini tamamladı, yıkımın ardından işgal edilen alanlarda temizlik çalışmaları başlatıldı.

Alanın yeniden düzenlenerek halkın kullanımına açılacağı belirtildi.