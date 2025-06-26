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Türkiye
İHA 26.06.2025 20:51

Arkadaşını kurtarmak istedi, ikisi de hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı. Art arda kalp krizi geçirdiği öğrenilen iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı 57 yaşındaki Ercan Kiremitçiler hemen yardıma koştu. Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir’in nabzının kontrol edilmesini istedi. Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler’e müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

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İzmir Taksi
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