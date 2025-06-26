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Türkiye
AA 26.06.2025 18:06

Karaya oturan kuru yük gemisinde inceleme yapıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için yürütülen inceleme çalışmaları sürüyor.

Karaya oturan kuru yük gemisinde inceleme yapıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanları, Bahama bandıralı "Angy R" isimli gemiye çıkarak detaylı inceleme gerçekleştirdi. İncelemenin ardından kurtarma çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Öte yandan, Çanakkale’den bölgeye yönlendirilen "Kurtarma 17" römorkörü hazır şekilde bekletiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yasal mevzuata göre, gemi işletmesinin 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma çalışması yapma hakkı bulunuyor. Bu sürenin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yüzdürme çalışması başlatılacak. Geminin işletmesinin bu süreyi beklediği öğrenildi.

Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu
Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu

Deniz kirliliği oluşmadı

Dün Romanya’dan aldığı yükle Cezayir’e gitmekte olan "Angy R" gemisi, Şarköy’ün Gaziköy Mahallesi açıklarında, kıyıya yaklaşık 30 metre mesafede ve 7 metre derinlikte karaya oturmuştu. Gemide 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilmiş, yapılan ilk görüşmelerde gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar da gemi çevresinde dalış yaparak teknik inceleme gerçekleştirmişti.

Bölgede yapılan tespitlerde herhangi bir deniz kirliliği oluşmadığı belirlenirken, olayla ilgili idari tahkikat başlatılmış, soruşturma sonucunda idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmişti.

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