Açık 33.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.06.2025 17:26

Eskişehir'de milimetrik boyuttaki tümörleri net gösteren cihaz hizmete alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde onkolojik, nörolojik ve kardiyolojik alanlarda tanı ve evreleme süreçlerini daha güvenilir hale getirecek "PET/BT" cihazı hizmete alındı.

Eskişehir'de milimetrik boyuttaki tümörleri net gösteren cihaz hizmete alındı
[Fotograf: AA]

Hastanenin Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda düzenlenen açılışta konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, cihazla hastanelerinde sağlık hizmetinde birçok kolaylığın hayata geçeceğini söyledi.

Cihazın hayırlı olmasını dileyen Çarman, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Milimetrik boyuttaki tümörler artık net şekilde görülecek

Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Ak Sivrikoz da son sistem cihazı hastanelerine kazandırmalarının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Cihazın son teknolojiye sahip olduğunu vurgulayan Sivrikoz, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemizde mevcut durumda hem özel hem de kamu hastaneleri içinde ilk ve tek alınan cihaz durumunda. Oldukça gelişmiş bir teknoloji. Çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etme özelliğine sahip. Bu dijital teknolojiyle donanmış cihazla milimetrik boyuttaki lezyonları ya da tümörleri net şekilde görmek mümkün. Daha önceki PET/BT cihazında görülemeyen birçok hastalığı ve lezyonu bu cihazla görebiliyoruz. Bölgemiz, hastanemiz ve çevre illerdeki hastalarımız için tanıda, tedavide ve tahkimde katkı sağlayacak gelişmiş cihazı bulundurmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Gürsoy ise emeği geçenlere bölüm ve hastalar adına teşekkür etti.

Törende konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

"Biograph Vision 450 PET/BT" cihazı, 3,2 milimetre kristal boyutu ve tamamen dijital dedektör mimarisi sayesinde yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi ve hızlı tarama süresiyle dikkati çekiyor.

ETİKETLER
Eskişehir Hastane
Sıradaki Haber
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 68 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:12
Rusya: İstanbul, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için ana platform olarak kalıyor
18:06
Karaya oturan kuru yük gemisinde inceleme yapıldı
18:18
İkinci el otomobil satışlarında 6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi uzatıldı
18:03
AB liderleri Avrupa'nın savunmasını güçlendirme hedefini teyit etti
17:50
Pentagon, ABD basınının aksine İran operasyonunun başarılı olduğunu savunuyor
17:26
İsrail ordusu, Batı Şeria'da el koyduğu Filistinlilerin evlerini askeri karargaha dönüştürüyor
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ