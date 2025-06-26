Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.06.2025 23:03

Elektrik kablolarında çıkan yangın doğal gaz kutusuna sıçradı

Başakşehir'de bir sitenin girişinde elektrik kablolarında çıkan yangın doğal gaz kutusuna sıçradı. Yanan doğal gaz kutusundan gaz kaçağı meydana gelince, alevler yola doğru yükseldi. Gazın kesilmesiyle yangın söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Elektrik kablolarında çıkan yangın doğal gaz kutusuna sıçradı

Akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin girişindeki elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın sitenin doğal gaz kutusuna sıçradı. Doğal gaz kutusunun yanmasıyla gaz kaçağı meydana geldi.

Kısa sürede site duvarından caddeye doğru alevler yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek alanı kapattı.

Olay yerine gelen itfaiye ve İGDAŞ ekipleri gazı keserek müdahale etti, yangın söndürüldü. Konu ile ilgili doğal gaz ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor. 

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Kura Nehri'ne giren 2 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
AB liderlerinden, İsrail ile işbirliğini azaltmaya yönelik öneriler geliştirilmesi talimatı
00:03
Şırnak'ta bazı alanlar 9 günlüğüne "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
23:58
İspanya ile İsrail arasında diplomatik kriz
23:53
Antalya'da kaçak işletmeler yıkıldı
23:33
İletişim Başkanlığı'ndan "dezenformasyon" içerikli haberlere yalanlama
22:57
Slovenya Başbakanı: AB, iki haftada Gazze için somut adım atmazsa biz harekete geçeceğiz
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
FOTO FOKUS
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
Köpeğini gezdiren kadına köpekler saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ