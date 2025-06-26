Kura Nehri'ne giren 2 kişi yaşamını yitirdi

Kurtkale köyünde yaşayan akrabalar Adil, Hafiz ve Taha Umut Akçay yüzmek için Kura Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra bu kişilerden haber alamayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Adil ve Hafiz Akçay'ın boğulduğunu, Taha Umut Akçay'ın ise yüzerek sudan çıktığını belirledi.

Hayatını kaybedenlerden birinin cesedi bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Hayati tehlikesi olmayan Taha Umut Akçay, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kayıp kişinin bulunması için barajdaki su akışı durduruldu

Olayın ardından Çıldır Kaymakam Vekili Yunus Emre Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen ve AFAD İl Müdürü Selim Polat alanda incelemelerde bulundu.

Öğlen saatlerinde jandarmaya, köye düğün için gelen vatandaşların Kura Nehri'ne gittikleri ve kendilerinden haber alınamadığı ihbarı düştüğünü anlatan Fırat, "Hemen olay yerine ekiplerimiz yönlendirilmiş. Olay yaşanırken 3 kişiden 1 vatandaşımız kendi imkanlarıyla yüzerek kurtulmuş, bir vatandaşımızın cansız bedenine maalesef ekiplerimiz ulaştı, bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 4 kilometrelik alanda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Fırat, kayıp kişinin bulunması için bölgedeki Kayabey Barajı'nın su akışını durdurduklarını ve Kura Nehri'nin aktığı Gürcistan tarafına da haber verildiğini kaydetti.

Arama çalışmalarına ara verildi

Ölümünü belirledikleri Hafiz Akçay'ın cesedini arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Yapılan çalışmalarda, ölümünü belirlediğimiz iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğerinin de arama çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

Çiçek, arama çalışmalarına havanın kararmasıyla oluşabilecek riskler için ara verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Arama çalışmalarına katılmak üzere ayrıca Erzurum AFAD'dan 4, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünden 4 olmak üzere toplam 8 dalgıç ekibi görevlendirilmiştir. Bu ekip bizdeki AFAD, JAK ve Çıldır İlçe Jandarma personellerimizle arama çalışmalarını sürdürecek."