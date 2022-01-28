Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 07:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi.
Gazipaşa ilçesi açıklarında yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3,32 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Etiketler: AFAD Antalya Deprem Son Dakika
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