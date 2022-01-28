Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya'da saat 06.57'de deprem meydana geldi.

Gazipaşa ilçesi açıklarında yaşanan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 3,32 kilometre derinliğinde kaydedildi.