Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 05:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Traktör devrildi, genç çift hayatını kaybetti
Muğla'nın Yatağan ilçesinde şarampole devrilen traktörde bulunan çift hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Yeniköy Mahallesinde meydana geldi.
Ertuğrul Katı yönetimindeki traktör engebeli arazide kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede traktörde yolcu olarak bulunan Meliha Katı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Ertuğrul Katı ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
3 çocukları bulunan çiftin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla
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