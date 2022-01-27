Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van ve Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına izin
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak.
Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, iki kentte olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle iki ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel, 28 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacak.
Etiketler: Kar Yağışı Muş Van
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