Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 21:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Artvin'de heyelan sahil yolunu kapattı
[Fotoğraf: DHA]
Artvin'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Yol, bir saatlik çalışma sonrasında ulaşıma açılırken, heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kıyıcık Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kaya ve toprak kütlelerinin kopması sonucu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.
Yolda araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol bir saat sonra ulaşıma açıldı.
Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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