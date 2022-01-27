Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Kıyıcık Tüneli çıkışında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kaya ve toprak kütlelerinin kopması sonucu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Yolda araç kuyrukları oluşurken, karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol bir saat sonra ulaşıma açıldı.

Heyelan anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.