Bursa'nın Kestal ilçesinde motokuryelik yapan Taner Bozkurt, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşı gördü.

Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağlayarak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Taner Bozkurt, ''TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek'' dedi.