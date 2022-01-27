Düzce'de Trafik ve Denetleme ekibinin, D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda görevde olduğu sırada bir köpek aracın camına yaklaştı.

Köpeğin aç olduğunu anlayan polis memuru Murat Sarıay, camı açarak kendileri için aldıkları krakerle köpeği besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Sarıay, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine durumu bildirerek bölgeye mama bırakılmasını istedi.