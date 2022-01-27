Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis aracının camına gelen köpeği elleriyle besledi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de bir polis memuru, aracın camına yaklaşan sokak köpeğini elleriyle besledi. O anlar kameraya yansıdı.
Düzce'de Trafik ve Denetleme ekibinin, D-100 Karayolu Bolu Dağı'nda görevde olduğu sırada bir köpek aracın camına yaklaştı.
Köpeğin aç olduğunu anlayan polis memuru Murat Sarıay, camı açarak kendileri için aldıkları krakerle köpeği besledi. O anlar kameraya yansıdı.
Sarıay, Kaynaşlı Belediyesi ekiplerine durumu bildirerek bölgeye mama bırakılmasını istedi.
Etiketler: Bolu Düzce Kar Yağışı Polis Sokak Hayvanları
Sıradaki Haber
Adana'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz