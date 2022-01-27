Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren kentte buzlanma ve don olayı tehlikesi oluşturacağı belirtildi.

Bu nedenle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 28 Ocak'ta idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günde 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."