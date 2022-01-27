Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askeri helikopter yaralı besici için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptırarak yaralanan Abuzer Karaca, askeri helikopterle Malatya'daki hastaneye ulaştırıldı.
Çelikhan'ın Koruca köyünde hayvancılık yapan Abuzer Karaca, hayvanlarına yem hazırladığı sırada kolunu karma makinesine kaptırdı.
Yaralanan Karaca'nın yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri yolun kar nedeniyle kapalı olması nedeniyle köye ulaşamayınca Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığından helikopter talebinde bulunuldu.
Malatya'dan havalanan askeri helikopter, Karaca'yı köyden alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürdü.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Hayvancılık
Son Haberler
- 18:30
- 18:17
- 18:24
- 17:45
- 17:38
Sıradaki Haber
İstanbul'da motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın sona erecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz