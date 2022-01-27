Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 35 yıl 2 ay hüküm giyen H.K'nin, ilçede olduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü adresinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.