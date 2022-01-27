Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tamirhanenin maskotu 'Sibop'
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğumu sırasında annesini yitiren kuzu, kendisini biberonla besleyen lastik tamircisinin peşinden ayrılmıyor.
Turgutlu Ovası'nda ağılı da bulunan lastik tamircisi 26 yaşındaki Mehmet Küçük, doğumu esnasında annesini kaybeden yavru kuzuyu iş yerinde biberonla besliyor.
Küçük'ün "Sibop" adını verdiği kuzu, bir an olsun yanından ayrılmıyor.
Kuzunun müşterilerin de ilgi odağı olduğunu söyleyen Küçük, önceleri evinde beslediğini, daha sonra iş yerine getirdiğini anlattı.
Küçük, "Yaklaşık bir aydır burada bakıyoruz. Biberonla besliyoruz. Ben nereye gidersem oraya geliyor" diye konuştu.
Etiketler: Manisa
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