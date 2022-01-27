Kimi ailesiyle kimi tek başına saatlerce mahsur kaldı. Çoğu hazırlıksızdı...

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışında birçok kişi saatlerce araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı. Bu durum, acil durum çantasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı.

Uzun ömürlü temel gıda malzemelerinin mutlaka bulundurulması gerekiyor

AKUT Başkanı Recep Şalcı, "Kışın zor şartlarda yolculuk ediyorsak gıda maddesine ihtiyacımız var. Bunlar daha çok enerji veren barlar, bisküvi, konserve türü yiyecekler olabilir. Bununla birlikte çantanın içinde bir miktar su da bulundurmamız gerekiyor" dedi.

Acil durum çantasında bulundurulması tavsiye edilen iki önemli malzeme; termal battaniye ve çok amaçlı bant. Çok amaçlı bant sayesinde yırtılan kıyafetlerinizi bantlayabilir, zor koşullarda arabanızda yalıtımı dahi bu bantla sağlayabilirsiniz.

Mobil şarj ile hijyen malzemeleri de bulundurulmalı

Haberleşme için ise kesintisiz enerjiye ihtiyaç var.

Aydınlatma gereksinimleri için de yedek pil ve taşınabilir şarj aletine mutlaka ihtiyaç duyuluyor.

Şalcı, çantanın içinde maske, eldiven, hijyen malzemelerinin de olması gerektiğinin altını çizdi.