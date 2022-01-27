Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada kaçak parfüm satan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Zonguldak'ta bir kişinin sosyal medyada canlı yayın üzerinden mezat usulü gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı tespit edildi. Canlı yayın yaptığı sırada yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, araştırmalar neticesinde, H.Ö'nün sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak mezat usulüyle gümrük kaçağı parfüm sattığını belirledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi canlı yayın yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
96 gümrük kaçağı parfüm bulundu
Adreste yapılan aramada, değişik markalarda 96 gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen parfüm ele geçirildi.
Şüpheli H.Ö. hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Zonguldak
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