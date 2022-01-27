Tunceli'de günlerdir aralıksız süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, Atatürk Mahallesi'ndeki halı sahanın çatısı çöktü. Biriken karın ağırlığıyla meydana gelen çökme nedeniyle halı sahada hasar oluştu. Olayla yaralanan olmadı.

İşletme sahibi Sönmez Aydın, kimseye zarar gelmediğini söyleyerek, "Halı sahanın çatısını temizlememize rağmen dün akşamdan beri etkisini artıran kar yağışı, çöktürdü. Halı saha çökmeden yaklaşık 1 saat sonra 15 futbolcunun idmanı vardı. İyi ki erkenden böyle bir durum yaşandı" dedi.