Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te FETÖ davasında yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan B. katılmadı.
Sanık avukatı, atılı suçlamaları kabul etmeyerek müvekkilinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgüt evinde kaldığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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